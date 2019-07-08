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’da kafe işletmecisi mekanını soyan ithal hırsızla arkadaş oldu

’da kafe işletmecisi, mekanını soyan Rus asıllı Alman turistti affetti. Cezaevinden çıktıktan sonra iş verdi. ile işyerini soyan iyi bir arkadaş oldu.

Affediyo'rus'

İthal hırsız, soyduğu işyerinde işe başladı. Hayatında yeni bir sayfa açtı. 'da kafeterya işleten Ali Saçıkara'nın (48) işyeri 2 ay önce soyuldu. Hırsızın, Rus asıllı Alman vatandaşı Jan Aleksandroviç Troki (53) olduğu belirlendi. İki cezaevinden kalan Aleksandroviç, tüm zararı karşılayacağını beyan edince yurt dışına çıkma yasağı konularak tahliye edildi. Troki'nin kaldığı pansiyona giden Saçıkara, durumuna üzüldü.

Ona iş verdi. Evine aldığı ilk günlerde adamı test etmek için evin çeşitli yerlerine para koyduğunu ifade eden Saçıkara, "Paralara hiç dokunmadı. Zaten ben ona çalıştığı için harçlık veriyorum. Kendisine öğütlerde bulunuyorum. 'Hırsızlık yapma, tatil yap' dedim. Şimdi arkadaş olduk" dedi. Troki ise şunları söyledi: "Hırsızlık yaptığım işyeri sahibi Ali beye çok kötülük yaptım. O bana işyerini, evini açtı. Pişman oldum. Türk vatandaşlığına geçmek istiyorum."

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