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'de yavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçiye tepki çeken ceza!

Temizlik görevlisi , yolda gördüğü yavru köpeği süpürgeyle ölüme itti! Talihsiz hayvanın ayağı kırılırken, caniye sadece 773 lira para cezası kesildi!

Ucuz kurtuldu

SOKAK hayvanlarına yönelik şiddetin son adresi, 'nin Kalkandere İlçesi'ydi. 29 Haziran'da, belediyenin temizlik görevlisi , yolda gördüğü yavru köpeği elindeki süpürge ile köpeği faraşa sürükledi. Köpeği, demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlatan cani, arkasına bile bakmadan evine gitti.

Yetkililer harekete geçti. Sol ayağı kırılan köpek tedavi altına alınırken hakkında yasal işlem başlatılan Kalaycı, özür diledi! Köpeği ölüme iten Kalaycı hakkında 'hayvanlara kötü muamele'den dolayı sadece '773 lira' para cezası kesildi. Hayvan severler bu karara bir kez daha isyan etti: Onlar, mal değil can!

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