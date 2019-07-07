SOKAK hayvanlarına yönelik şiddetin son adresi, Rize'nin Kalkandere İlçesi'ydi. 29 Haziran'da, belediyenin temizlik görevlisi Sefer Kayacı, yolda gördüğü yavru köpeği elindeki süpürge ile köpeği faraşa sürükledi. Köpeği, demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlatan cani, arkasına bile bakmadan evine gitti.

Yetkililer harekete geçti. Sol ayağı kırılan köpek tedavi altına alınırken hakkında yasal işlem başlatılan Kalaycı, özür diledi! Köpeği ölüme iten Kalaycı hakkında 'hayvanlara kötü muamele'den dolayı sadece '773 lira' para cezası kesildi. Hayvan severler bu karara bir kez daha isyan etti: Onlar, mal değil can!