Rekabet yasağının süresi var

İş görüşmem olumlu sonuçlandı. Ancak patron, iş sözleşmesine 'İşten ayrılırsam 10 yıl bu sektörde çalışmayacağım' şeklinde bir madde koydu. Bu haliyle imza atmamı istiyor. Benden böyle bir talepte bulunma hakkı var mı? Ne yapabilirim? Yol gösterir misiniz?
Rekabet yasağı, işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye düşürecek biçimde yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırlamalar içeremeyecek ve süresi, özel durum ve koşullar dışında 2 yılı aşamayacaktır. Yani rekabet yasağı hükümleri belli bir iş konusu ile ilgili olarak belli bir bölgede ve en fazla 2 yıl olarak düzenlenebilecektir. Örneğin, İstanbul'da kimya sektöründe satış temsilcisi olarak çalışan bir işçi işçiye işten ayrıldıktan sonra, yine İstanbul sınırları içinde kimya sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette 2 yıl boyunca satış temsilcili olarak çalışmasının yasaklandığı bir sözleşme geçerli olabilecekken, bu işçinin tüm Türkiye'de 10 yıl boyunca aynı sektörde çalışamayacağına ilişkin bir yasak kural olarak geçerli olamayacaktır. Bu durumda sözleşme tümden geçersiz hale gelmeyecek hakim tarafından yer ve süre yönünden gerekli sınırlamalar yapılarak sözleşmenin geçerliliği korunacaktır. İşverenin dava açabilmesi için bir zararının bulunması zorunlu değildir, zarar görme ihtimali yeterlidir. Yani sonuç olarak, rekabet etme yasağına ilişkin bir sözleşme yapıldıysa işten ayrıldıktan sonra rakip şirkete geçen işçi için işvereni rekabet yasağının ihlali gerekçesi ile işçiye hem sözleşmede bir cezai şart belirlenmişse bu cezai şartın ödenmesi hem de uğradığı bir zarar varsa bu zararın tazmini için tazminat davası açabilecektir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Rekabet yasağı, işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye düşürecek biçimde yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırlamalar içeremeyecek ve süresi, özel durum ve koşullar dışında 2 yılı aşamayacaktır. Yani rekabet yasağı hükümleri belli bir iş konusu ile ilgili olarak belli bir bölgede ve en fazla 2 yıl olarak düzenlenebilecektir. Örneğin, İstanbul'da kimya sektöründe satış temsilcisi olarak çalışan bir işçi işçiye işten ayrıldıktan sonra, yine İstanbul sınırları içinde kimya sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette 2 yıl boyunca satış temsilcili olarak çalışmasının yasaklandığı bir sözleşme geçerli olabilecekken, bu işçinin tüm Türkiye'de 10 yıl boyunca aynı sektörde çalışamayacağına ilişkin bir yasak kural olarak geçerli olamayacaktır. Bu durumda sözleşme tümden geçersiz hale gelmeyecek hakim tarafından yer ve süre yönünden gerekli sınırlamalar yapılarak sözleşmenin geçerliliği korunacaktır. İşverenin dava açabilmesi için bir zararının bulunması zorunlu değildir, zarar görme ihtimali yeterlidir. Yani sonuç olarak, rekabet etme yasağına ilişkin bir sözleşme yapıldıysa işten ayrıldıktan sonra rakip şirkete geçen işçi için işvereni rekabet yasağının ihlali gerekçesi ile işçiye hem sözleşmede bir cezai şart belirlenmişse bu cezai şartın ödenmesi hem de uğradığı bir zarar varsa bu zararın tazmini için tazminat davası açabilecektir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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