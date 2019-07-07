Hızlı ve evli

Kayseri'de yaşayan motosiklet tutkunu Ali ve Ayşe Avcı çifti önceki gün nikah kıydı. Gelin ve damat, düğün aracı olarak kendi motorlarını kullandı. Motorcu arkadaşları da bu özel günlerinde onları yalnız bırakmadı. Birbirlerine bir ömür "Evet" diyen mutlu çift, "Mutluyuz, mesuduz, motorcuyuz. Böyle de devam edecek inşallah. Arkadaşlarımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı...