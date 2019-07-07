‘Hayat yaşamaya değer

Adana'da Ali Barış (39), önceki gün otomobilinde vurularak öldürüldü. Araca çok sayıda kurşun isabet ettiği saptandı. Barış'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Genç adamın 3 gün önce yaptığı bir paylaşımda, 'Hayat ne kadar acımasız ve yalancı olsa da yaşamaya değer be kaptan. Mutluluktan yana kaç şarkı varsa çal benim için be kemancı' yazdığı görüldü.
- Yaşam
- 07.07.2019
- Gazete
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