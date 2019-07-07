‘Hayat yaşamaya değer

(39), öncekigün otomobilindevurularak öldürüldü.Araca çok sayıda kurşunisabet ettiği saptandı.Barış'ın sosyal medyahesabından yaptığıpaylaşımlar ortayaçıktı. Genç adamın 3gün önce yaptığı birpaylaşımda,. Mutluluktanyana kaç şarkı varsa çalbenim için be kemancı'yazdığı görüldü.