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yaşamaya değer

, otomobilinde tabanca ile öldürüldü. Facebook’ta son paylaşımı yürek burktu.

‘Hayat yaşamaya değer
'da Ali Barış (39), önceki gün otomobilinde vurularak öldürüldü. Araca çok sayıda kurşun isabet ettiği saptandı. Barış'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Genç adamın 3 gün önce yaptığı bir paylaşımda, 'Hayat ne kadar acımasız ve yalancı olsa da yaşamaya değer be kaptan. Mutluluktan yana kaç şarkı varsa çal benim için be kemancı' yazdığı görüldü.

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