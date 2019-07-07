Haciz isyanı

Yeni aldığı otomobili hacizli çıkan adam çıldırdı. Olay dün Adana'da yaşandı. Duran Turgut (36), iki gün önce 15 bin liraya otomobil aldı. Trafik uygulamasına takıldı. Araç hacizli çıktı. Sinir krizi geçiren genç adam, kuru otları doldurup araca kendisini kilitledi, yakmaya çalıştı. Turgut, "Bu araç benim her şeyim, ölürüm de onu size vermem. Kendimi de bu aracın içinde yakacağım" dedi. Yaklaşık bir saat polise direnen Turgut, kendini görüntüleyen bir gazeteciye küfür ettiği sırada kapıyı açınca, etkisiz hale getirildi. Sinir krizi geçiren adam, daha sonra hastaneye k aldırıldı.
Sinir krizi geçiren genç adamı, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Sinir krizi geçiren genç adamı, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
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