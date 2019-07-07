Genç adam, birlikte alkol aldığı eski mankenin evinde öldürüldü

Kıskançlık cinayetle bitti. Olay dün Bursa'da meydana geldi. 2003 yılında bacak güzeli seçilen ve 2007 yılında uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınıp daha sonra serbest kalan eski manken Alev Çökeliler (37), evinde arkadaşı Onur Yılgın (35) ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada eve gelen Çökeliler'in sevgilisi Sadık Şahin (45), kıskançlık krizine girdi. Tansiyon yükseldi, taraflar arasında tartışma çıktı. Şahin, Yılgın'ı göğsünden bıçakladı. Daha sonra da kaçtı. Yaralı ise arkadaşı İ.Ö.'den yardım istedi.
Hastaneye kaldırılan genç adam kurtarılamadı. Polis, İ.Ö., Sadık Şahin ve Alev Çökeliler'i gözaltına aldı. İ.Ö., serbest bırakılırken, Sadık Şahin ve Alev Çökeliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi, eski manken salıverildi.
Kendisi de ellerinden yaralanan Sadık Şahin, kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
Hastaneye kaldırılan genç adam kurtarılamadı. Polis, İ.Ö., Sadık Şahin ve Alev Çökeliler'i gözaltına aldı. İ.Ö., serbest bırakılırken, Sadık Şahin ve Alev Çökeliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi, eski manken salıverildi.
Kendisi de ellerinden yaralanan Sadık Şahin, kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
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