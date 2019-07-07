Camide telefonunu şarj ettikten sonra bıraktığı not duygulandırdı

SİVAS Altınyayla'da bir vatandaş, dün Rıfat Öçten Camisi'ne gitti. Cep telefonunu şarj etti. Ardından prizin yanına 2 lira ve bir not bırakıp "Telefonumu şarj ettim, bu para onun için. Hakkınızı helal edin" dedi.

Parayı ve notu gören Müezzin Ali Gündoğdu, "Bu olaya şahit olmaktan bir insan, bir Müslüman ve bir din görevlisi olarak çok sevindim. Bu hassasiyet hayatın her alanında gösterilmeli" diyerek duygularını dile getirdi.