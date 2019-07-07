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Camide telefonunu şarj ettikten sonra bıraktığı not duygulandırdı

Helal olsun

SİVAS Altınyayla'da bir vatandaş, dün Rıfat Öçten Camisi'ne gitti. Cep telefonunu şarj etti. Ardından prizin yanına 2 lira ve bir not bırakıp "Telefonumu şarj ettim, bu para onun için. Hakkınızı helal edin" dedi.

Parayı ve notu gören Müezzin , "Bu olaya şahit olmaktan bir insan, bir Müslüman ve bir din görevlisi olarak çok sevindim. Bu hassasiyet hayatın her alanında gösterilmeli" diyerek duygularını dile getirdi.

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