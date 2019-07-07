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, tazminattan kurtuldu

Tazminattan kurtuldu
2014 üçüncüsü , O Hayat Benim adlı dizideki rolü için 3.5 katı zam istemişti. Ancak talebi reddedildi. Bunun üzerine sözleşmesini feshetti. Yapımcı de Pusat'tan 110 bin liralık tazminat istedi. Davaya bakan bilirkişi, oyuncunun sözleşmeye aykırı bir davranışının bulunmadığını belirtti. Pastel Film yeniden rapor alınmasını istedi. Mahkeme bu istediği reddetti. Duruşma ertelendi.

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