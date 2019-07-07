2014 Miss Turkey üçüncüsü Aybüke Pusat, O Hayat Benim adlı dizideki rolü için 3.5 katı zam istemişti. Ancak talebi reddedildi. Bunun üzerine sözleşmesini feshetti. Yapımcı Pastel Film de Pusat'tan 110 bin liralık tazminat istedi. Davaya bakan bilirkişi, oyuncunun sözleşmeye aykırı bir davranışının bulunmadığını belirtti. Pastel Film yeniden rapor alınmasını istedi. Mahkeme bu istediği reddetti. Duruşma ertelendi.
ALİ OKTAY
ALİ OKTAY
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