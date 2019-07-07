Bugünkü
Takvim

Arabayı verdi!

Trafik magandası, 8 bin liralık otomobille caddede drift yaptı. 7 bin lira para cezası uygulandı.

Arabayı verdi!
Denizli'de F.T. dün otomobiline bindi. Trafikte drift yaptı. Hem kendisinin hem de başkalarının canını tehlikeye attı. Polisin 'dur' ikazına uymayıp kaçtı. Ekipler, fiyatı yaklaşık 8 bin lira olan otomobilin sahibi magandaya 7 bin lira para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriArabayı verdi!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri