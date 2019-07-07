Arabayı verdi! Trafik magandası, 8 bin liralık otomobille caddede drift yaptı. 7 bin lira para cezası uygulandı.

Denizli'de F.T. dün otomobiline bindi. Trafikte drift yaptı. Hem kendisinin hem de başkalarının canını tehlikeye attı. Polisin 'dur' ikazına uymayıp kaçtı. Ekipler, fiyatı yaklaşık 8 bin lira olan otomobilin sahibi magandaya 7 bin lira para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.