Arabayı verdi!

Denizli'de F.T. dün otomobiline bindi. Trafikte drift yaptı. Hem kendisinin hem de başkalarının canını tehlikeye attı. Polisin 'dur' ikazına uymayıp kaçtı. Ekipler, fiyatı yaklaşık 8 bin lira olan otomobilin sahibi magandaya 7 bin lira para cezası uyguladı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.
- Yaşam
- 07.07.2019
- Gazete
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