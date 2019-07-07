Karısı intihara teşebbüs eden kocanın rahat tavırları şaşırttı. Olay dün Adana'da yaşandı. Babasının mirasından pay alamadığını söyleyen Kevser A. (37), köprüye çıkıp intihar etmek istedi. 7 çocuk annesi kadın bağırarak kendisini atacağını söyledi. Vatandaşlar, polise haber verdi. Ekipler, kadını ikna etmeye çalışırken, eşi Lokman A. ise sigara içerek çalışmaları izledi. Kevser A., bir süre sonra kurtarıldı. Kendinden geçen kadın, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sinir krizi geçiren kadın, uzun süre gözyaşı döktü.
Sinir krizi geçiren kadın, uzun süre gözyaşı döktü.
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