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'da a kalkışan eşini ağaca yaslanıp sigara yakarak izledi

’da babasının mirasından pay alamayan kadın, köprüye çıkıp etmek istedi. Vatandaşlar, polise haber verdi. Ekipler, kadını ikna etmeye çalışırken, eşi Lokman A. ise sigara içerek çalışmaları izledi.

Tamamen duygusal
Karısı a teşebbüs eden kocanın rahat tavırları şaşırttı. Olay dün 'da yaşandı. Babasının mirasından pay alamadığını söyleyen Kevser A. (37), köprüye çıkıp intihar etmek istedi. 7 çocuk annesi kadın bağırarak kendisini atacağını söyledi. Vatandaşlar, polise haber verdi. Ekipler, kadını ikna etmeye çalışırken, eşi Lokman A. ise sigara içerek çalışmaları izledi. Kevser A., bir süre sonra kurtarıldı. Kendinden geçen kadın, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Sinir krizi geçiren kadın, uzun süre gözyaşı döktü.

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