İstanbul'da banka soymaya çalışan soyguncu bir gün sonra yakalandı İstanbul Bayrampaşa’da bankaya giren soyguncu, panik yaptı. Arkasına bakmadan kaçtı. Bir gün sonra yakalandı... Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bankayı soymaya çalışan şüpheli bir gün sonra yakalandı. Olay 2 Temmuz'da İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. Bankaya müşteri gibi giren şapkalı ve gözlüklü bir kişi, silahıyla soygun yapmaya çalıştı. Alarmın çalışması üzerine paniğe kapıldı. Elindeki silahla sağa sola koşan ve para almaya çalışan şüpheli, bir süre sonra kaçtı. Bankada yaşanan panik ise banka güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüpheli Taner A. olaydan bir gün sonra soygun teşebbüsünde kullandığı silahı ile birlikte gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin daha önce de uyuşturucu madde kullanmak suçundan polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.