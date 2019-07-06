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11 yaşındaki Kayra 301. kez ameliyat olacak

11 yaşındaki Kayra, 27 Temmuz’da 301. kez ameliyat olacak.

Kayra’yı iyileştirelim

BURSA İnegöl'de yaşayan Kayra Karakaş (11), 8 yıl önce yanlışlıkla temizlik maddesi içti. İç organları hasar gören Kayra, 9 yılda tam 300 ameliyat geçirdi. Kayra'nın ailesi, karnından beslenen, ilaç maliyeti yılda 100 bin lirayı bulan çocuklarının ABD'de tekrar ameliyat olması gerektiğini söyledi. Tedavi için maddi güçlerinin kalmadığını belirten Karataş ailesi, yardımseverlerden destek istedi. Kayra'nın anneannesi Meral Güneş, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 yıl önce ilgilenilmesi için talimat vermişti. Kayra'nın tedavisini devletimizin üstlenmesini istiyorum" dedi.

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