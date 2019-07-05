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Öykü Arin'den en zor soru

Babasından yarı uyumlu ilik nakli yapılan Öykü, aylardır hastane odasında kaldı. Saçları uzamaya başladı. Annesine sorduğu soru ise herkesin içini acıttı: Ne zaman evde uyuyacağım.

En zor soru
İzmirli Öykü (4), geçen yıl lösemiye yakalandı. İyileşmesi ilik nakline bağlıydı. Türkiye, Öykü için seferberlik başlattı. Ancak uygun ilik bulunamadı. Antalya'da tedavi gören Öykü'ye babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik, uyum sağladı. 11 Nisan'dan beri hastanede steril odada kalan Öykü'nün dökülen saçları uzamaya başladı. Annesi Eylem Yazıcı, Öykü'nün gündüzleri ev iznine çıktığını, geceyi ise hastanede geçirdiğini anlattı. Yazıcı, "Kızım akşam hastaneye dönerken, 'Ne zaman evde uyuyacağım' diye soruyor" ifadelerini kullandı.

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