

Tekirdağ'da Alperen Kahraman (19), dün eşi Melisa Ümmügül Kahraman ve bebeği ile yürürken, eşinin amcası Durmuş Sepetçi'nin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan genç adam, kurtarılamadı. Eşi, başında uzun süre ağladı. Katil zanlısının Kahraman'a "Bana 60 bin liraya mal oldun" dediği öğrenildi. Cinayet, bir işyerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Öldürülen Alperen Kahraman'ın, eşi ile 4 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştığı ve o dönemde gönderdiği çıplak fotoğraflarla ailesini tehdit ederek para aldığı, iki taraf arasında bu nedenle husumet olduğu öğrenildi.

İkilinin Esra Erol 'un programınaçıktıkları, programdan sonra daevlendikleri bildirildi. Çiftin, sonolarak 19 Şubat'taki programınakatıldığı, canlı yayına telefonlabağlanan amca DurmuşSepetçi'nin ise yeğeninin,Alperen tarafından kandırılıp,kaçırıldığını öne sürdüğü Melisada kandırılmadığını, kendiisteğiyle Alperen Kahraman ileevlendiğini söylediği belirlendi.Sepetçi'nin "Alperen, Melisa'nınbabasından uygunsuz fotoğraflaryüzünden para istemeyebaşlamış. Bu konuşmanınardından kaza geçirdim. Şuan iki elim de sakat. Bununsebebi Alperen Kahraman'dır." dediğiöğrenildi.