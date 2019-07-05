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'un programına katılmışlardı! eşinin amcası tarafından katledildi...

'da , eşinin amcası tarafından infaz edildi. Kurbanın, karısını evlenmeden önce çıplak fotoğraflarla tehdit ederek para aldığı, iki aile arasında husumet olduğu ve çiftin ’un programına çıktığı öğrenildi.


Tekirdağ'da Alperen Kahraman (19), dün eşi Melisa Ümmügül Kahraman ve bebeği ile yürürken, eşinin amcası Durmuş Sepetçi'nin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan genç adam, kurtarılamadı. Eşi, başında uzun süre ağladı. Katil zanlısının Kahraman'a "Bana 60 bin liraya mal oldun" dediği öğrenildi. , bir işyerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Öldürülen 'ın, eşi ile 4 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştığı ve o dönemde gönderdiği çıplak fotoğraflarla ailesini tehdit ederek para aldığı, iki taraf arasında bu nedenle husumet olduğu öğrenildi.




İkilinin 'un programına çıktıkları, programdan sonra da evlendikleri bildirildi. Çiftin, son olarak 19 Şubat'taki programına katıldığı, canlı yayına telefonla bağlanan amca Durmuş Sepetçi'nin ise yeğeninin, Alperen tarafından kandırılıp, kaçırıldığını öne sürdüğü Melisa da kandırılmadığını, kendi isteğiyle Alperen Kahraman ile evlendiğini söylediği belirlendi. Sepetçi'nin "Alperen, Melisa'nın babasından uygunsuz fotoğraflar yüzünden para istemeye başlamış. Bu konuşmanın ardından kaza geçirdim. Şu an iki elim de sakat. Bunun sebebi Alperen Kahraman'dır. Bizim hayatımızı çaldı" dediği öğrenildi.





LEVENT SİLİSTRE

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