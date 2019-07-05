Elde var dehşet!

Mahallede oyun oynayan küçük çocuk akılalmaz bir saldırıya uğradı. Olay dün 27 Haziran'da Erzurum'da yaşandı. P.Y. (14), çocukların yanına gidip, kolonyayı ellerine döktü. Efe Ecer'in (7) ellerini ateşe verdi. Küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Ecer'in ikinci derece yanık oluşan ellerine pansuman yapılarak taburcu edildi. P.Y. serbest bırakıldı. Çocuk, yaşadığı kabus dolu anları şöyle anlattı: "Bağırdıysam da çakmağı yakarak elimdeki kolonya tutuşturdu. Ben ellerim yanarak eve doğru koşmaya başladım. Canım çok yandı."
Küçük çocuk, bir süredir ellerini kullanamıyor.
Küçük çocuk, bir süredir ellerini kullanamıyor.
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