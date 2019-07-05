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Adrenalin için yaptık

Adana’da motosikletle kapkaç yaptıkları kadını yerlerde sürükleyen iki genç, yakalandı. “Adrenalin olsun diye yaptık” diyen şüpheliler tutuklandı.

Adrenalin için yaptık
Motosikletli kapkaççıların ifadesi şaşırttı. Olay 29 Haziran'da Adana'da yaşandı. Ömer Yanar (32) ve Furkan Aslan (19), motosikletle Jale Didem Özyurteri'nin (46) çantasını çalmaya çalıştı. Kadını yerde sürükledi. Ekipler, izlediği 250 güvenlik kamerasının görüntüleri sayesinde kapkaççıları yakaladı. Şüphelilerin suçlarını itiraf ederek, "Adrenalin olsun diye yaptık" dedikleri öğrenildi.

ZİYA RAMOĞLU

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