SARI sıcağı ile meşhur Adana'daki Seyhan Baraj Gölü, muhteşem manzarası ile yıllardır Çukurovalılar'ı ferahlatıyor. Vatandaşlar yaz günlerinde burada yöresel lezzet 'bici bici' yiyerek serinliyor. Amerikan Adası ve Baraj Gölü manzarasının güzelliği ise plajlarıyla ünlü Miami'yi aratmıyor.