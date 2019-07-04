Kayıp Esmanur'dan haber var: İyiyim

Erzurum'da Esmanur Şimşek (16), pazartesi sabah ortadan kayboldu. Genç kız, gizlediği bir cep telefonu numarasından babası Hamza Şimşek'i arayıp "Ben iyiyim, Oltu'nun bir köyündeyim" dedi. Jandarma, Şimşek'i bulmak için araştırmasını sürdürüyor.