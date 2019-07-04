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'de kayıp iki kardeş aranıyor

ve kardeşlerden günlerdir haber alınamıyor.

Kız kardeşler kayıp

İZMİR'DE alüminyum doğrama işiyle uğraşan Levent Altıntop'un 5 çocuğundan ikisi olan (17) ve (15) kardeşler, geçen pazar günü "Gezmeye gidiyoruz" diyerek evlerinden çıktı. Çocuklarından haber alamayan babaları durumu polise bildirdi. Arama çalışmaları devam ederken, kızlarının can güvenliğinden endişe eden baba, herkesten yardım bekliyor.

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