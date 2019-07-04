İZMİR'DE alüminyum doğrama işiyle uğraşan Levent Altıntop'un 5 çocuğundan ikisi olan Gülseren Altıntop (17) ve Kardelen Altıntop (15) kardeşler, geçen pazar günü "Gezmeye gidiyoruz" diyerek evlerinden çıktı. Çocuklarından haber alamayan babaları durumu polise bildirdi. Arama çalışmaları devam ederken, kızlarının can güvenliğinden endişe eden baba, herkesten yardım bekliyor.