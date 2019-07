Her kötü muamele mobbing sayılmıyor

Ünlü markalara üretim yapan bir tekstil atölyesinde orta dereceli yöneticiyim. Şefimiz sürekli benimle uğraşıyor. Yaptığım işleri beğenmiyor, patrona söylüyor, istediğini alamayınca daha da agresifleşiyor. Rahatsızlığım had safhada. Haklarım neler?

Öncelikli olarak çalışanın mobbing nedeniyle iş akdinin feshederek, mobbing tazminatı talep edebilmesi için öncelikle uğradığı davranışın mobbing olup olmadığını doğru bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Mobbingin meydana gelebilmesi için; bir işçinin hedef alınarak, uzun süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, mağdurun karşı koymasına rağmen yapılan aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansı engelleyen veyahut olumsuz bir çalışma ortamına sebep olan tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi eylem, tutum ve davranışların uygulanması gerekir. Bir eylemin mobbing olarak değerlendirilebilmesi için sürekli olması, istifa etmesi amacıyla yapılması gerekir. Yani işyerinde işçinin uğradığı her kötü muamele mobbing değildir. Mobbing sayılmayan kötü muameleler kimi zaman işçiye iş akdinin haklı nedenle feshi imkanı verse de mobbing sayılmayacaktır. Okurumuzun anlattığı olayda ise şefinin davranışları sistematik bir şekilde, istifaya yönelik bir eylem şeklinde değerlendirilebilir. Ancak, işçi mobbinge uğradığını ispatlamakla yükümlü olduğundan, uygulanan davranışı ispatladığına inandığı her türlü yasal delili, belgeyi toparlamaya çalışmalı, özellikle yaşanılan olaylara şahit olan iş arkadaşlarının şahitlik yapmasını talep etmelidir. Özellikle dijital ortamda yapılan hakaret, küçük düşürme, işinizi zorlaştırma, görev tanımını ağırlaştırma gibi mobbing içeren yazışma ve belgelerin birer kopyasını almak ispat açısından son derece önemlidir.



TAZMİNAT HAKKI

Mobbinge uğrayan işçi;

● İş sözleşmesinin haklı nedene dayanarak feshedebilir.

● Belli şartlarda ayrımcılık tazminatı isteyebilir.

● Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na göre tazminat isteyebilir.

● Mobbing yapan yöneticiyi dava edebilir ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.

● Koşulları oluşmuşsa işçi, kötü niyet tazminatı hükümlerine de başvurabilir. Mobbinge uğrayan işçi iş akdini bu nedenle feshederse, istifa etse dahi, kıdem tazminatını da almaya hak kazanacaktır. Mobbing nedeniyle iş akdinin feshi halinde ihbar tazminatına ise hükmedilmeyecektir. Bu davanın mobbing şikayeti ile dava edilmek istenen işverenin ikametgahının bağlı bulunduğu yerin mahkemesinde veyahut işyerinin bağlı olduğu iş mahkemesinde açılması gerekmektedir.



