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  • 05.07.2019 01:18
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 01:27

En ucuz sigara kaç TL? , , , Viceroy, ne kadar oldu?

ndaki ÖTV ve KDV değişikliklerinin ardından merakla araştırılan konular arasında sigara fiyatları yer alıyor. , , , Viceroy, merak konusu oldu. Peki, ÖTV ve KDV değişikliklerinin ardından en ucuz sigara kaç lira oldu? İşte 2019 Temmuz güncel sigara fiyatları...

Güncel sigara fiyatları ne kadar?

Sigarada hem asgari maktu vergi tutarı hem de maktu vergi tutarında artış yaşandı. Paket başına asgari maktu vergi tutarı 5 lira 35 kuruştan 5 lira 79 kuruşa çıktı. Bu nedenle birçok kişi "Sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel sigara fiyatları...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sigara fiyatlarındaki güncelleme 3 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Firmalar bu ÖTV artışını alkollü içki ve sigara fiyatlarına zam olarak yansıtabilecek. Yeni sigara fiyatları listesi henüz belli olmadı. Fiyatlar güncelledikten sonra güncel hali haberimizin içinde yer alacak. Şu anda geçerli olan fiyat listesi şu şekilde;

JTI FİYATLAR

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00

CML SLE 11.5

CML RWRK 12.00

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