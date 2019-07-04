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Cezaevine girmemek için yaptığı plan canına mal oldu!

’da genç adam, pompalı tüfekle kendisini vurdurdu. Cezaevine girmemek için yaptığı plan hayatına mal oldu.

Canına mal oldu!

Akılalmaz plan ölümle bitti. Olay pazartesi günü 'da meydana geldi. Zafer Kuzu'ya (24), denetimli serbestlik uygulaması kapsamında bir işte ücretsiz çalışma cezası verildi. Hem çalışmak hem de yeniden cezaevine girmek istemeyen Kuzu, akılalmaz bir plan yaptı. Sırtına iki yastık koyan genç adam, arkadaşı F.Y.'den (18) pompalı tüfekle ateş etmesini istedi. Kuzu, can verdi. F.Y. tutuklanırken, F.Y.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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