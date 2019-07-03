Sahtekarlar, internetten çalışmaya başladı. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, son dönemde yurt dışından kişisel mail adreslerine dolandırıcılık amaçlı e-posta gönderiminin arttığını vurguladı. Tüketicileri kişisel ve banka bilgilerini paylaşılmaması konusunda uyardı. "Vatandaşlarımızı, bu tür e-posta mesajlarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz" uyarısında bulunuyor.
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