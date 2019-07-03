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'da feci ! Bir aile yok oldu

’da emniyet şeridinde duran TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, eşi ve bebekleri can verdi. da, 2 kızı ise ağır yaralandı.

Bir aile yok oldu

Turgutlu'da, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Cumali (35) ve Hicran Yarıcı (30) çifti ile 1 yaşındaki kızı Hediye Nur Yarıcı öldü. Ağır yaralanan çiftin kızları Ziynet (7) ile Hazal Yarıcı (6) ise hastaneye kaldırıldı. , dün saat 08.30 sıralarında - Karayolu Avşar Mahallesi girişinde meydana geldi.

Ankara'dan İzmir yönüne giden yönetimindeki 45 KB 842 plakalı otomobil, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran 42 GM 842 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Ahmetli Belediyesi Temizlik İşleri Birimi'nde çalışan otomobil sürücüsü Cumali Yarıcı'nın TIR'ı fark etmediği iddia edildi. Ancak uyumuş olabileceği de ihtimaller arasında

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