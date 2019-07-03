Koç Üniversitesi Rektörü Umran İnan'ın danışmanı Ramazan Kalaycı, "Narkotik polisinin takibindesin" diyerek İnan'ın kızı Ayşe İnan'ı kandırdı. Şantajla Ayşe İnan'dan 1 milyon TL aldı. Kalaycı'ya dava açıldı. Şantaj olayıyla ilgili tanık olarak ifade veren Umran İnan'ın ifadesine ulaşıldı. Baba İnan, kızının ABD'den döndükten sonra kendisinden para istediğini, şantajdan habersiz olarak kızına farklı tarihlerde yüklü miktarda para verdiğini anlattı. İnan, "Kızıma Ramazan Kalaycı'nın açıklarının ortaya çıktığını anlattım. Bunun üzerine kızım, şantaj olayını anlattı" ifadelerini kullandı.
- Yaşam
- 03.07.2019
- Gazete
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