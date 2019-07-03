Gizem hemşirenin öldüğü kazanın davasında sanıklara kefaletle tahliye

GİZEM hemşirenin katilleri, 80 bin lira kefalet karşılığında serbest kaldı. Olay, 2018'in Ekim ayında İstanbul Maltepe'de yaşandı. Merve Köstereli ile sevgilisi Tunç Öcal, araç içerisinde tartışırken kaldırımda yürüyen hemşire Gizem Berfu Altunoğlu'na (21) çarptı.



Tunç Öcal

Genç hemşire, kurtarılamadı. Olay sırasında alkollü oldukları tespit edilen Köstereli ve Öcal hakkında taksirle adam öldürme suçundan dava açıldı. Dün, davanın son duruşması yapıldı. İki sevgili, hakim karşısında birbirlerini suçladı.



Merve Köstereli

Tarafları dinleyen savcı, ikilinin toplamda 23 yıl hapis cezası alması gerektiğini açıkladı. Ancak mahkeme, skandal bir karara imza attı! Katil sevgililerin, 80 bin lira kefaletle serbest kalmalarında karar kıldı.