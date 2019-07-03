BURSA'DA meydana gelen olayda, 22 yaşındaki E.İ., 50 lira alacağı olduğunu öne sürdüğü 19 yaşındaki Mustafa Türker'in, Osmangazi ilçesindeki Çirişhane Mahallesi'nde bulunan işyerine gitti. Dışarıya çağırdığı Türker ile bir süre konuşan E.İ. daha sonra tartışmaya başladı. Bu sırada cebindeki sustalı bıçağı çıkaran E.İ., Mustafa Türker'in başına sapladı.



Mustafa Türker

Mustafa Türker de, saldırganı iterek yere düşürdü. Yerden kalkan E. İ. kaçarken, kanlar içinde kalan Türker, olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen 112 Acil servis Ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Sokaktaki bir işyerinin güvenlik kamerasını da saniye saniye yansıyan olaydan sonra kaçan şüpheli E.İ. ise Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.