TÜYLER ürperten olay Batman'da yaşandı. 1 çocuk annesi Kübra A, (28) evlendikten sonra eşi Mehmet A'dan sık sık şiddet görmeye başladı. 7 ay önce de evden atılan kadın, iki yaşındaki yavrusunu da yanına aldı. Babaevine sığındı.

1.5 ay önce de boşanma davası açtı. Bunu duyan koca ise geçtiğimiz günlerde genç kadının kaldığı evi bastı. Eşini, kayınvalidesi ve baldızını dövüp, olay yerinden kaçtı. Gözü moraran genç kadın, "Evlendiğim günden beri eşimden şiddet gördüm. Son olarak beni evden attı. Baskı altındayım. Tehdit ediliyorum" dedi. Kocasının annesine 'Sen neden bana hoş geldin demedin' dediğini de anlatan Kübra A, şöyle devam etti: Annem de 'Ben sana hoş geldin demek zorunda değilim' dedi. Biraz ağız dalaşı oldu. Oturduğu yerden kalktı.

Direkt annemin alnına yumruk attı, saçından tuttu, yerlerde sürükledi. Darp raporu aldık..