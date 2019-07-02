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Otomobilin çarptığı rehber feci şekilde can verdi

Acıya rehber!
ANTALYA Alanya'da servise binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Ahıska Türklerinden rehber Ravil Geniyev, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kazayı duyup gelen bir yakını, cenazenin yanına oturdu. Cep telefonuyla yakınlarına haber verirken gözyaşlarına boğuldu.

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