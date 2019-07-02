ANTALYA Alanya'da servise binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Ahıska Türklerinden rehber Ravil Geniyev, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kazayı duyup gelen bir yakını, cenazenin yanına oturdu. Cep telefonuyla yakınlarına haber verirken gözyaşlarına boğuldu.
- Yaşam
- 02.07.2019
- Gazete
Otomobilin çarptığı rehber feci şekilde can verdi
- Yolda yürürken buldu! İçinden çıkanla servete kondu...
- Ekipler onun için seferber oldu!
- Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! Sultan II. Abdülhamid'in vefatı sonrası...
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