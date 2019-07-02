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O maganda yakalandı

O maganda yakalandı
İstanbul'da N.T adlı trafik magandası, "tek teker" kullandığı motosikletiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti. Polis, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan T.'nin kimliğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, T.'yi gözaltına aldı. 451 lira ceza kesilen zanlı, emniyete götürüldü.

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