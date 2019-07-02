O maganda yakalandı

İstanbul'da N.T adlı trafik magandası, "tek teker" kullandığı motosikletiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti. Polis, görüntüleri sosyal medyadan paylaşan T.'nin kimliğini tespit etti. Harekete geçen ekipler, T.'yi gözaltına aldı. 451 lira ceza kesilen zanlı, emniyete götürüldü.
- Yaşam
- 02.07.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.