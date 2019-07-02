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Küçük doktor Zeynep

4. sınıf öğrencisi Zeynep Esma Ulutaş Zeynep, kadınları kanser taraması yaptırmaya ikna etti. Zeynep'in uyarısı sayesinde kanser taraması yaptıran 60 yaşındaki komşusu Saadet Çaylak ile birlikte 3 kişide meme kanseri saptandı. 3 kadın, erken teşhis sayesinde hayata bağlandı.

Küçük doktor
Samsun'un Tekkeköy İlçesi'nde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Zeynep Esma Ulutaş, 3 kanser hastasının hayatını kurtardı. Küçük Zeynep, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen, 'Sen İste Yeter Kanser Geçer Gider Projesi'ne katıldı. Sağlık ocağından aldığı kanser tarama broşürlerini kapı tapı gezerek dağıttı. Özellikle belirli yaşın üzerindekilerin kanser taraması yaptırmasını sağladı. Zeynep'in uyarısı sayesinde kanser taraması yaptıran 60 yaşındaki komşusu Saadet Çaylak ile birlikte 3 kişide meme kanseri saptandı. 3 kadın, erken teşhis sayesinde hayata bağlandı. Meme kanserini yenen Saadet Çaylak, "Doktorum, 'Buraya gelmene vesile olanın git alnından öp' dedi. Ben de küçük Zeynep'i alnından öptüm, çünkü benim kanserden kurtulmamı sağladı" ifadelerini kullandı.



Zeynep'in uyarısıyla kanserden kurtulan Saadet Çaylak, 'küçük kurtarıcısının' alnından öptü.

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