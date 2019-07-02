Küçük doktor Zeynep

Tekkeköy İlçesi'nde yaşayan, 3 kanser hastasının hayatını kurtardı.Sağlık ocağından aldığı kanser tarama broşürlerini kapı tapı gezerek dağıttı. Özellikle belirli yaşın üzerindekilerin kanser taraması yaptırmasını sağladı.3 kadın, erken teşhis sayesinde hayata bağlandı. Meme kanserini yenen Saadet Çaylak, "Doktorum,dedi. Ben de küçük Zeynep'i alnından öptüm, çünkü benim kanserden kurtulmamı sağladı" ifadelerini kullandı.Zeynep'in uyarısıyla kanserden kurtulan Saadet Çaylak, 'küçük kurtarıcısının' alnından öptü.