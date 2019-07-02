Kına gecesi kana bulandı. Kayınbirader, damadın, kafasına sıktı. Olay dün İzmir'de yaşandı. Nişanlısı S.G. ile evlenecek olan Tugay Keser (24), yapılan kına gecesinin ardından düğünden sonra oturacakları eve gitti. İddialara göre, saat 07.00 sıralarında Keser'in kayınbiraderi N.G. (24), çiftin oturacakları evin kapısına dayandı. Yanında getirdiği silahla genç adamı başından vurdu. Silah seslerini duyan mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye giren ekipler, talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Katil zanlısı, yakayı ele verdi. Öte yandan, genç çiftin evlenmeden önce ilişkiye girdikleri iddiasıyla aileler arasında uzun zamandır husumet olduğu öğrenildi.
Katil zanlısı, yakayı ele verdi. Öte yandan, genç çiftin evlenmeden önce ilişkiye girdikleri iddiasıyla aileler arasında uzun zamandır husumet olduğu öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.