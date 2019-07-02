İstanbul TOKİ kura çekilişi sonucu! 2019 TOKİ İstanbul evleri 50 bin konut kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı! Büyük bir merakla beklenen TOKİ İstanbul kura çekilişleri yapıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi yapıldı. TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapıldı. TOKİ çekiliş sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Haberimizde verdiğimiz link ile TOKİ kurası sonucu ev kazananları görebilirsiniz.