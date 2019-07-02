Havada dehşet

Havalandırma boşluğuna düşen genç adam, kurtarılamadı. Korkunç olay dün İzmir'de yaşandı. 15 yaşındaki Emir Polat Acar, apartmanın teras katında dolaşırken polyesterin üzerine çıktı. Polyester bir anda kırılınca havalandırma boşluğuna düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine çakılan genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Acar, gözyaşları arasında toprağa verildi.
- Yaşam
- 02.07.2019
- Gazete
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