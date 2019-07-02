Bugünkü
Takvim

Havada dehşet

’de liseli genç, terastaki polyesterin kırılması sonucu 5’inci kattan düştü. Feci şekilde öldü

Havada dehşet
Havalandırma boşluğuna düşen genç adam, kurtarılamadı. Korkunç olay dün 'de yaşandı. 15 yaşındaki Emir Polat Acar, apartmanın teras katında dolaşırken polyesterin üzerine çıktı. Polyester bir anda kırılınca havalandırma boşluğuna düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine çakılan genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Acar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriHavada dehşet
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri