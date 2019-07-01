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  • 01.07.2019 12:39
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 13:15

Son dakika haberi: 'de hareketli dakikalar! 'ye giriş-çıkışlar kapatıldı

Son dakika haberine göre 'de iddiaya göre kız arkadaşıyla tartışan şahıs ardından kafasına silah dayadı. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şahsı ikna çabaları devam ediyor.

'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşanıyor. 'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti. AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Polisin, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...


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