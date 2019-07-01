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Pes teker!

Trafik magandası, köprüden “tek teker” kullandığı motosikletiyle geçti. O anları arkadaşına kaydettirdi. Görüntülerde magandanın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tehlikeli sürüşü sırasında önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor.

Pes teker!
İstanbul'da trafik magandaların tehlikeli şovlarına bir yenisi eklendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli, trafiği birbirine kattı. Tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli, kendisinin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Arkadaşına çektirdiği ölümüne yolculuğunu sosyal medya dan paylaştı. Görüntülerde magandanın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tehlikeli sürüşü sırasında önünde ve arkasında hızla ilerleyen araçların olduğu görülüyor. Trafik kurallarını hiçe sayan genç adam, aracını bu şekilde kullanarak gözden kayboluyor.

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