Paketlendi!

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Torbacı ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Şüpheli, bacağından vurularak yakalandı

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Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi. Zehir taciri, yakayı ele verdi. Kocaeli polis, dün uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen bir kişiyi takibe aldı. Durumu fark eden şüpheli, kaçmaya başladı. Nefess kesen bir kovalamaca yaşandı. Ekipler, araca arkadan çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan torbacı, silah çekti. Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Bir görgü tanığı, "Ofiste oturuyordum, kaza oldu. Bir uyarı sesi duydum sonra silah sesleri gelmeye başladı. Polislerde bir şey yok, kendilerini korumaya çalıştılar" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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