ORDU'DA Nurdan-Tolga Yoldaş çiftinin oğulları Poyraz (3), bir süre önce rahatsızlandı. Çocuğa, karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. 25 Haziran'da halası Tuğba Karabıyık'ın operasyonla alınan karaciğeri, küçük Poyraz'a nakledildi. Operasyon başarıyla geçerken, diğer hastalığın tetiklemesi sonucu ani gelişen akciğer rahatsızlığı nedeniyle küçük Poyraz hayata gözlerini yumdu. Ölümü büyük üzüntüye neden olan küçük çocuk için cenaze töreni düzenlendi. Poyraz, gözyaşları arasıda toprağa verildi.