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Kedileri beslediği için dayak yedi

'da anne-kız, sokak kedilerini besleyen hemcinslerine dayak attı. Her yeri moraran genç kadın, soluğu karakolda aldı. Hayvanları sevmeyen insanların en azından sevenlere engel olmaması gerektiğini kaydeden genç kadın darp raporu alıp karakola şikayetçi olduğunu ve sorumluların ceza alması için sürecin takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

Kedi dayağı

Hayvansever kadın, kedileri beslediği için darp edildiğini iddia etti. Olay 28 Haziran'da 'da meydana geldi. 5 yıldır yaşadığı mahalledeki sokak kedilerini besleyen Merve A.'ya (30), komşusu anne G.A. ve kızı M.E., rahatsız olduklarını söyleyerek tepki gösterdi.

İkili, genç kadını darp etti. Merve A. "Kedilere tekme attılar. Cep telefonumu çıkararak o anları kamerayla kayda almak istedim. İkisi birlikte bana saldırıp biri saçımdan, biri kolumdan tutarak vurdular" dedi. Hayvanları sevmeyen insanların en azından sevenlere engel olmaması gerektiğini kaydeden genç kadın darp raporu alıp karakola şikayetçi olduğunu ve sorumluların ceza alması için sürecin takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

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