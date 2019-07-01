Bravo hocam!

Diyarbakırlı Berivan Aztuzcu, görev yaptığı Çınar İlçesi'ndeki Ziya Gökalp İlkokulu'nda Mutlu Sınıf Projesi'ni hayata geçirdi. Küçük dokunuşlarla okulu ev ortamına çevirdi. Öğrencilere, kendilerini evlerindeymiş gibi hissettirdi. Berivan öğretmen sayesinde eve gitmek istemeyen öğrenciler, okulların açılmasını dört gözle beklediklerini söyledi. Genç eğitimci ise "Öğretmen mesleği mutlu etmeyi gerektirir. Öğretmen olmak mutlu olmak ve mutlu etmektir. Bu slogandan yola çıkarak sınıfı 'mutlu sınıfa' dönüştürdük ve sınıfın yeni görüntüsüyle ben, öğrencilerim mutlu. Çocuklar tatil döneminde okula bile gelmek istiyorlar" dedi...
Genç eğitimci, Uzay ve Bilim Sokağı'nı hayata geçirdi. Sınıfları rengârenk bir hale getirdi. Bu sayede öğrencilerin derslere olan ilgisini yükseltti.
Genç eğitimci, Uzay ve Bilim Sokağı'nı hayata geçirdi. Sınıfları rengârenk bir hale getirdi. Bu sayede öğrencilerin derslere olan ilgisini yükseltti.
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