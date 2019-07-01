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Bravo hocam!

, ’ni başlattı. Klasik sınıf ortamını ortadan kaldırdı. Öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağladı. Genç eğitimci "Çocuklar tatil döneminde okula bile gelmek istiyorlar" dedi...

Bravo hocam!
Diyarbakırlı Berivan Aztuzcu, görev yaptığı Çınar İlçesi'ndeki Ziya Gökalp İlkokulu'nda 'ni hayata geçirdi. Küçük dokunuşlarla okulu ev ortamına çevirdi. Öğrencilere, kendilerini evlerindeymiş gibi hissettirdi. Berivan öğretmen sayesinde eve gitmek istemeyen öğrenciler, okulların açılmasını dört gözle beklediklerini söyledi. Genç eğitimci ise "Öğretmen mesleği mutlu etmeyi gerektirir. Öğretmen olmak mutlu olmak ve mutlu etmektir. Bu slogandan yola çıkarak sınıfı 'mutlu sınıfa' dönüştürdük ve sınıfın yeni görüntüsüyle ben, öğrencilerim mutlu. Çocuklar tatil döneminde okula bile gelmek istiyorlar" dedi...



Genç eğitimci, Uzay ve Bilim Sokağı'nı hayata geçirdi. Sınıfları rengârenk bir hale getirdi. Bu sayede öğrencilerin derslere olan ilgisini yükseltti.

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