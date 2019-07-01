Babasına 'kız'dı! 17 yaşındaki kız, babasını öldürmek için sevgilisiyle plan yaptı. Genç, adamı yaraladı. Çift tutuklandı. Evde suçüstü gözaltına alınan Cihan B. (22) ve daha sona yakalanan Abdülkadir Y. "Kasten öldürmek" suçundan cezaevine gönderildi. Azmettirici genç kız da tutuklandı. Öte yandan evde 2 kiloya yakın uyuşturucu ve 2 tabanca ele geçirildi.

İstanbul Bayrampaşa'da erkek arkadaşına hırsız süsüyle babasını öldürme planı yapan genç kız ve erkek arkadaşı tutuklandı. Olay, geçen cuma yaşandı. N.Z.Ü. (17) erkek arkadaşı Abdülkadir Y.'den (19) babası Recai Ü.'yü (56) öldürmesini istedi. Genç, eve gitti, adamı bıçakla ağır yaraladı. Polis, şüphelileri yakaladı. N.Z.Ü. "Babamdan kurtulmak istedim. Erkek arkadaşıma söyledim. Beraber plan yaptık. 'Bir arkadaşınla birlikte eve gel. Hırsızlık süsü vererek evdeki uyuşturucu ve silahları al. Babamı öldür.' dedim" diye konuştu. Evde suçüstü gözaltına alınan Cihan B. (22) ve daha sona yakalanan Abdülkadir Y. "Kasten öldürmek" suçundan cezaevine gönderildi. Azmettirici genç kız da tutuklandı. Öte yandan evde 2 kiloya yakın uyuşturucu ve 2 tabanca ele geçirildi.



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