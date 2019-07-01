Ana panik! İstanbul Beşiktaş'ta genç kadın, dün ikiz bebekleri ile bir yakınını ziyarete gitti. Park edip indiği otomobilin kapısının kapanması ve çocuk kilidinin devreye girmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

İstanbul Beşiktaş'ta genç kadın, dün ikiz bebekleri ile bir yakınını ziyarete gitti. Park edip indiği otomobilin kapısının kapanması ve çocuk kilidinin devreye girmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Çocuklar, içeride mahsur kaldı. Büyük panik yaşayan kadını, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada çilingir geldi. Kısa süren çalışma sonucu aracın kapısını açmayı başardı. Gözyaşları içinde bebeklerinin kurtarılmasını bekleyen anne derin bir nefes aldı. TÜM MANŞETLER