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Sahilde acı kare

Sahilde acı kare
Trabzon'da memur Satılmış Karslı, dün arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Dalga nedeniyle bir süre sonra akıntıya kapıldı. Bir süre sonra denizden çıkartılan genç adam hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. , arkadaşlarıyla birlikte gittiği Sürmene İlçesi'nde son fotoğrafını boğulduğu deniz kenarında çektirmişti...

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