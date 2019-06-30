Sahilde acı kare

Trabzon'da memur Satılmış Karslı, dün arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Dalga nedeniyle bir süre sonra akıntıya kapıldı. Bir süre sonra denizden çıkartılan genç adam hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Satılmış Karslı, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Sürmene İlçesi'nde son fotoğrafını boğulduğu deniz kenarında çektirmişti...
- Yaşam
- 30.06.2019
- Gazete
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