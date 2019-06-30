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Kusursuz kulak lakaplı Bager, ile piyano çaldı

Görme engelli Bager, doğadaki sesleri çalabilen kusursuz kulağa sahipti. Yeteneğiyle dünyaca ünlü piyanist ’ı etkiledi. Dün, Say ile buluşarak hayalini gerçekleştirdi.

'Say'gı duyduk
Muş'ta yaşayan görme engelli Bager Çalışcı (8), duyduğu her sesi çalabilen kusursuz kulağa sahipti. Geçtiğimiz günlerde köy okulunda konser veren Bager, dünyaca ünlü piyanist 'ı derinden etkiledi. Dün Say ile bir araya gelip piyano çalan Bager, en büyük hayalini gerçekleştirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Say da hislerini şu sözlerle dile getirdi: "Piyano eğitimi uzun bir yoldur. Bager bu yolu katedecektir, yeteneğine inancımız sonsuz. En iyi hocalar ile ilerlemesi için ben de yol göstericisi olacağım."




Kusursuz kulak Bager ve Fazıl Say, birlikte 'Katibim' şarkısını çaldı.

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