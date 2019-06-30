Küçük kızını uyumadığı için döven cani baba, tutuklandı. Olay önceki gece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşandı. Ertan A. (38), uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle kızı S.A.'yı dövmeye başladı. Eşi polisi aradı. Küçük kız hastaneye kaldırıldı. Polis, Ertan A.'yı gözaltına aldı. Dayakçı baba, "İstemeden oldu, çok çok özür dilerim" dedi. Ertan A. 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.