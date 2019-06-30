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'de kızını uyumadığı için döven cani baba, tutuklandı

Şam babası!
Küçük kızını uyumadığı için döven cani baba, tutuklandı. Olay önceki gece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşandı. Ertan A. (38), uyumadığı ve ağladığı gerekçesiyle kızı S.A.'yı dövmeye başladı. Eşi polisi aradı. Küçük kız hastaneye kaldırıldı. Polis, Ertan A.'yı gözaltına aldı. Dayakçı baba, "İstemeden oldu, çok çok özür dilerim" dedi. Ertan A. 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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