Evlilik sözleşmesinin bağlayıcılığı var

Evleneceğim kişi evlilik sözleşmesi istiyor. Bağlayıcılığı nedir?
Evlilik sözleşmesi son yıllarda özellikle tanınmış isimler tarafından gündeme gelen ve bir nevi mal paylaşımını kontrol altına almalarına destek çıkan yazılı bir beyandır. Evlilik sözleşmesi denildiği zaman, çiftler arasında soğuk rüzgarlar esiyor ve bir nevi güvensizlik olarak algılanıyor. Hukukta taslak halinde herkese sunulan bir evlilik sözleşmesi bulunmamakla beraber, eşler kendi koşullarına göre belirleyecekleri şartlarla, evlilik birliği içindeki malların nasıl paylaştırılacağı konusunda evlilik sözleşmesi yapabilirler ve bu sözleşme hukuken bağlayıcı bir sözleşmedir. Evlilik sözleşmesinin imzalanması ile eşler, Mal Ayrılığı, Paylaşmalı Mal Ayrılığı ve Mal Ortaklığı rejimlerini seçebilir. Evlilik sözleşmesi yapmayan eşler arasında kanuni mal rejimi olan Edinilmiş Mallara Katılma rejimi geçerlidir.
İZİNSİZ PAYLAŞIMA HAPİS CEZASI
Sosyal medyada arkadaşımın ev içinde olan görüntüsünü yayınladım. Kötü bir amacım yoktu ama yine de beni mahkemeye verdi. Bu gerçekten suç mu?
Sosyal medyanın günümüzde aktifleşmesi üzerine, sık yaşanan olaylara bir örnek de izinsiz ses ve görüntü alımı oluyor. İzinsiz olarak yapılan ses ve görüntü çekimi bir suçtur ve cezası vardır. Özel hayatın gizliliği kapsamında, kişinin mahrem hallerine ulaşmayı temsil eden her türlü fiilin yayınlanması suçtur. Kişilik haklarını zedeleyen olay karşısında, kanunlar da koruyucu olarak yer alır. Kamuya açık alanda da olsa evde de olsa kişinin rızası olmaksızın ses ve görüntü alınması ve alınan ses ya da görüntülerin izni olmadıkça ifşa edilmesi de suçtur. Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesinde özel hayatın gizliliği suçu ve cezası düzenlenmiştir. Buna göre, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Evlilik sözleşmesi son yıllarda özellikle tanınmış isimler tarafından gündeme gelen ve bir nevi mal paylaşımını kontrol altına almalarına destek çıkan yazılı bir beyandır. Evlilik sözleşmesi denildiği zaman, çiftler arasında soğuk rüzgarlar esiyor ve bir nevi güvensizlik olarak algılanıyor. Hukukta taslak halinde herkese sunulan bir evlilik sözleşmesi bulunmamakla beraber, eşler kendi koşullarına göre belirleyecekleri şartlarla, evlilik birliği içindeki malların nasıl paylaştırılacağı konusunda evlilik sözleşmesi yapabilirler ve bu sözleşme hukuken bağlayıcı bir sözleşmedir. Evlilik sözleşmesinin imzalanması ile eşler, Mal Ayrılığı, Paylaşmalı Mal Ayrılığı ve Mal Ortaklığı rejimlerini seçebilir. Evlilik sözleşmesi yapmayan eşler arasında kanuni mal rejimi olan Edinilmiş Mallara Katılma rejimi geçerlidir.
İZİNSİZ PAYLAŞIMA HAPİS CEZASI
Sosyal medyada arkadaşımın ev içinde olan görüntüsünü yayınladım. Kötü bir amacım yoktu ama yine de beni mahkemeye verdi. Bu gerçekten suç mu?
Sosyal medyanın günümüzde aktifleşmesi üzerine, sık yaşanan olaylara bir örnek de izinsiz ses ve görüntü alımı oluyor. İzinsiz olarak yapılan ses ve görüntü çekimi bir suçtur ve cezası vardır. Özel hayatın gizliliği kapsamında, kişinin mahrem hallerine ulaşmayı temsil eden her türlü fiilin yayınlanması suçtur. Kişilik haklarını zedeleyen olay karşısında, kanunlar da koruyucu olarak yer alır. Kamuya açık alanda da olsa evde de olsa kişinin rızası olmaksızın ses ve görüntü alınması ve alınan ses ya da görüntülerin izni olmadıkça ifşa edilmesi de suçtur. Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesinde özel hayatın gizliliği suçu ve cezası düzenlenmiştir. Buna göre, kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır. Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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