Şanlıurfalı Bucak ailesinden Mehmet Emin Bucak'ın kızı Zehra Bucak ile Diyarbakırlı işadamı Hacı Tekin Çiçek'in oğlu Bilal Çiçek'in bir otelde gerçekleştirilen düğününe yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Nikahta, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Ertuğrul çifte şahitlik yaparak mutluluklarına ortak oldu. Takı töreninde, gelin ve damada yaklaşık 5 kilogram altın ile 500 bin lira takıldı. Gelinin üzerinde ağırlık yapması ve kolunda takı takılacak yer kalmaması üzerine hediye altınlar çantaya koyuldu.
Takı ve paralar arttıkça genç çiftin yüzü daha çok gülmeye başladı.
Takı ve paralar arttıkça genç çiftin yüzü daha çok gülmeye başladı.
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