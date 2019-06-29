Soyadı davalarına aile mahkemesi bakar

Öz babamın soyadını almak istiyorum. Mümkün müdür?

Her T.C vatandaşı soyadı kullanmaya zorunludur ve bu soybağının devamı niteliğinde olup, kural olarak soybağı babanın soyadını alarak sürer. Nüfusta başka bir erkek baba hanesinde kayıtlı değilse, öz babanızın soyadını alabilmeniz için öz babanızın sizi tanıması gerekir. Tanıma, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur. Başka bir erkek ile soybağı bulunan çocuk, bu bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz. Yani nüfusta başka bir erkek baba olarak kayıtlı ise, bu durumda da soy bağının reddi davası açmalısınız. Eğer babanız sizi babası olarak tanımıyorsa, dava açarak aranızdaki biyolojik ilişkiyi ispatlamanız gerekmektedir. Bu davalara aile mahkemeleri bakmakla görevlidir.



İNTERNET ORTAMINDA DİKKATLİ OLUN



Skype üzerinden yapılan konuşma ve görüntülerle şantaja uğruyorum. Ne yapabilirim?

Sanal dünyanın hızla gelişmesi ve artık hayatımızın, sosyal ilişkilerimizin merkezi haline gelmeye başlamasıyla, pek çok insan, internet ortamında tanıştığı kişilere fazla güveniyor ve kendine ait bilgileri çabucak ifşa ediyor. Karşımızdaki kişi ifşa ettiğimiz bu görüntüleri ise kötü niyetli bir şekilde kullanma arzusunda olabiliyor. Bu aşamada korkmadan hukuktan destek almak, baskıcılara ve şantajcılara karşı güçlü durmak ise son derece onurlu bir davranış olacaktır. Gecikmeksizin elinizdeki şantaj verileri ile birlikte kolluk görevliliklerine veya Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat edebilirsiniz. Türk Ceza Kanunu'nun 107. maddesinde şantaj suçu, zorla ve istenmeyerek bir şeyi karşı tarafa yaptırmak amacıyla maruz kalınan baskı olarak da ifade edilir. Mağdur olan kişinin onurunu zedelemek ve saygınlığını yitirmesine sebep olacak her fiil, şantajın içine dahildir. Buna göre; hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. Erkek ya da kadın fark etmeden düşürülen tuzaklara karşı dirençli olmalı ve sosyal medya ya da internet online uygulamalarını kullanırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini iyi saptamalısınız.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL



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