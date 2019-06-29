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Kraliçe’nin kararı

Kraliçe’nin kararı
İngiliz Kraliyet ailesinin içindeki çekişmeler sürerken, Kraliçe II. Elizabeth'ten bir hamle geldi. ile Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Archie'nin doğumundan sonra yapacakları ilk aile gezileri açıklandı. Bu gezi, Güney 'ya gerçekleştirilecek. Geziyi kendilerine özel açılan ve aslında var olmaması gereken Instagram hesabından duyuran çift, bu paylaşımla birlikte dikkatleri yeniden üzerine çekti. İddialara göre Kraliçe II. Elizabeth, Afrika kararıyla çifttin kendilerine karşı soğuk davranmalarına misilleme yaptı.

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