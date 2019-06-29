Kraliçe’nin kararı

İngiliz Kraliyet ailesinin içindeki çekişmeler sürerken, Kraliçe II. Elizabeth'ten bir hamle geldi. Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Archie'nin doğumundan sonra yapacakları ilk aile gezileri açıklandı. Bu gezi, Güney Afrika'ya gerçekleştirilecek. Geziyi kendilerine özel açılan ve aslında var olmaması gereken Instagram hesabından duyuran çift, bu paylaşımla birlikte dikkatleri yeniden üzerine çekti. İddialara göre Kraliçe II. Elizabeth, Afrika kararıyla çifttin kendilerine karşı soğuk davranmalarına misilleme yaptı.
- Yaşam
- 29.06.2019
- Gazete
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